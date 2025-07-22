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Стало известно о задержании полицейских, делившихся служебной информацией

Передававших информацию Telegram-каналу Baza полицейских задержали
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Global Look Press

Оперативники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД трех регионов РФ, которые делились служебной информацией. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам.

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей», — говорится в публикации.

При этом Волк отметила, что указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение.

РИА Новости уточняет, что речь идет о полицейских, передававших информацию Baza.

До этого стало известно, что силовики задержали пятерых сотрудников Telegram-канала, в том числе главного редактора Глеба Трифонова.

Утром 22 июля в офис Baza и к главреду издания пришли с обысками. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним до сих пор нет. Как и с сотрудниками, которые находятся в офисе издания. По данным Baza, правоохранители не объясняют, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.

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