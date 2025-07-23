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Следствие ходатайствует об аресте журналистов Bazа

СК РФ просит арестовать главреда канала Baza Трифонова и продюсера Лукьянову
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Максим Блинов/РИА Новости

Следствие ходатайствует об аресте главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Михальчик.

«Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой поступили в Замоскворецкий суд Москвы», — заявил он.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса. В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Позднее продюсер канала Лукьянова стала второй подозреваемой по делу Трифонова. Сообщалось, что журналистка подозревается в даче взятки (ст. 291 УК РФ), она также находится в СК по ЦАО Москвы.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.

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