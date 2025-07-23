Мать главреда Baza, которого обвиняют в даче взятки, обратилась к суду

Мать главреда Baza Юлия Трифонова попросила суд назначить сыну домашний арест, чтобы он жил с ней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По ее словам, год назад она потеряла мужа, а ее сын Глеб каждый месяц помогает ей, а также своим 77-летним бабушке с дедушкой. Кроме того, мать подсудимого заявила, что он также обеспечивает своего сына.

«Юлия Павловна уверяет, что её сын не нарушит домашний арест и не скроется за границу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что муж позволил свидетельствовать в ходе процесса только матери журналиста. Следствие ходатайствует об аресте Трифонова и продюсера Baza Татьяны Лукьяновой.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса. В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.