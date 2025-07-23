На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать главреда Baza, которого обвиняют в даче взятки, обратилась к суду

SHOT: мать главреда Baza Трифонова попросила суд назначить сыну домашний арест
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мать главреда Baza Юлия Трифонова попросила суд назначить сыну домашний арест, чтобы он жил с ней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По ее словам, год назад она потеряла мужа, а ее сын Глеб каждый месяц помогает ей, а также своим 77-летним бабушке с дедушкой. Кроме того, мать подсудимого заявила, что он также обеспечивает своего сына.

«Юлия Павловна уверяет, что её сын не нарушит домашний арест и не скроется за границу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что муж позволил свидетельствовать в ходе процесса только матери журналиста. Следствие ходатайствует об аресте Трифонова и продюсера Baza Татьяны Лукьяновой.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса. В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами