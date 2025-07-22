В редакцию Baza пришли с обысками. С главредом и журналистами канала пока нет связи

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к главреду издания Глебу Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним до сих пор нет. Как и с сотрудниками, которые находятся в офисе издания. По данным Baza, правоохранители не объясняют, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Telegram-канал Baza сообщил, что утром 22 июля в квартире главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски. Впоследствии издание добавило, что журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

«Связи с Трифоновым у редакции до сих пор нет», — говорится в публикации канала.

Baza также рассказала, что позже сотрудники полиции пришли в редакцию издания. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы. Двое сотрудников Telegram-канала находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток увезли в отделение полиции, у нее также забрали всю технику.

Как уточнила Baza, сотрудникам издания до сих пор не пояснили суть претензий.

По данным Readovka, у офиса издания продолжают дежурить правоохранители. В бизнес-центр, где расположена редакция канала, никого не пускают. Telegram-канал утверждает, что руководство Baza ждет решения по дальнейшим действиям от следователей, чтобы подготовить обращение. «Осторожно, новости» также сообщил, что в редакцию пустили адвокатов. Защитник Матвей Цзен уточнил, что не знает, какие претензии предъявили журналистам.

«Сейчас приехали адвокаты — выясняют причину прихода силовиков, официально пока никто ничего не сказал нам», — рассказал РБК сотрудник Baza Александр Потапов, добавив, что следственные мероприятия в офисе издания продолжаются.

По словам адвоката, фактически обыск в редакции уже завершился, сейчас правоохранители оформляют документы. Цзен отказался комментировать суть претензий и не стал сообщать, вышли ли на связь журналисты, которые находятся сейчас в редакции. При этом он добавил, что Baza, вероятно, в скором времени сделает официальное заявление.

С чем связаны обыски

Источники ТАСС и РБК рассказали, что обыски в редакции Telegram-канала действительно прошли в рамках уголовного дела в отношении полицейских о превышении полномочий . Ранее о его возбуждении рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера «Телеграм». В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Телеканал RT добавил, что

главреда издания Трифонова допрашивают из-за возможного доступа к полицейским сводкам. Правоохранителей интересует, как и какими способами журналисты добывали эксклюзивы.

«Эти события первоначально попадали в полицейские и медицинские сводки о происшествиях, которые формируются каждым отделом полиции ежедневно. Как к ним получали доступ журналисты «Базы» — вопрос, на который и пытается ответить следствие», — заявил собеседник RT.

При этом сооснователь и генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов заявил Readovka, что следственные мероприятия могут быть и не связаны со «сливами «сводок».

«Очень сильно вряд ли. То есть, я думаю, что нет. А что там реально происходит и как это связано с уголовным делом, конкретно мне пока сложно сказать, если честно говоря, поэтому мы не знаем, у нас нет информации», — уточнил Сулейманов.

Аналогичное дело

В июне по аналогичной причине силовики пришли с обысками в редакцию информагентства Ura.ru, а также к главе областной редакции сайта Ura.ru Денису Аллаярову, журналистке Анне Салымской и криминальному корреспонденту Сергею Бодрову. После этого журналистов доставили в СК, где расспросили, откуда они берут данные о событиях криминального характера в Свердловской области. Источник РИА Новости уточнял, что сотрудникам СМИ грозит уголовная ответственность за получение и использование служебной информации.

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Всех троих впоследствии отпустили, однако позже Аллаярову предъявили обвинения в дачи взятки должностному лицу и арестовали. Журналист вину не признал, заявив, что выполнял свою журналистскую работу, не связанную с нарушением закона, а перевод в размере 20 тыс. руб., который посчитали взяткой, был сделан в личных целях.

Baza писала, что, по версии сотрудников Ura.ru, экс-начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 в Екатеринбурге Андрей Карпов, который приходится Аллаярову родным дядей, мог дать показания на журналиста, чтобы уменьшить себе срок. По данным издания, до этого Карпов около года находился под следствием по другому делу, в рамках которого ему грозило до 10 лет заключения.