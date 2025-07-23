«Угрожали разными пытками»: журналистам Baza грозит до 12 лет по делу о взятках

Baza сообщила, что СК РФ просит арестовать главреда издания Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им предъявили обвинения в даче взятки в особо крупном размере группой лиц, по этой статье журналистам может грозить до 12 лет лишения свободы. Ни Трифонов, ни Лукьянова вину не признают. Что известно о деле журналистов Baza — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) РФ просит арестовать главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову по делу о взятке, сообщил Telegram-канал.

По словам адвоката журналиста Алексея Михальчика, следствие решило форсировать ситуацию по нескольким причинам. Первая заключается в желании «закрыть журналистов, чтобы избежать дальнейшего информационного шума и давления в связи с фактическим отсутствием доказательств в деле».

«Вторая — такое решение принято в качестве меры психологического давления. Чтобы принудить Трифонова и Лукьянову к самооговору в обмен на некие поблажки. При этом ни Трифонов, ни Лукьянова свою вину не признали », — добавил защитник.

Третья же причина — путаница во времени задержания. Как пояснил адвокат, фактически главреда и продюсера Baza задержали 22 июля в 08:00 утра, однако официально следствие хотело оформить задержание с 23:00.

«Дело в том, что у органов СК есть 48 часов для предъявления обвинения и выхода в суд. И изначально следствие планировало сделать это завтра, однако после публикаций в СМИ о реальном времени задержания журналистов в СК посчитали, что судья отметит это как явное нарушение», — уточнил Михальчик.

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Трифонову и Лукьяновой предъявили обвинения в даче взятки в крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

«В деле Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой фигурируют суммы, не превышающие 100 тысяч рублей. А по большей части — это 20-30 тыс., которые выплачивались в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы», — пишет ТАСС.

Журналистам в случае признания их виновными может грозить до 12 лет лишения свободы.

Задержание и обыск

Baza поделилась подробностями задержания главреда издания, о которых рассказали его соседи. По словам одной жительницы дома, «страшные удары» на лестничной площадке она услышала около девяти часов утра.

«Кто-то просто высаживал чью-то дверь. Подошла к глазку, увидела людей в форме, которые с криками «открой, ***» буквально выносили двери. Потом увидела, как дверь открылась, они забежали внутрь и мужчину положили лицом вниз. Я приоткрыла свою дверь, увидела, что подошли еще несколько соседей и услышала, что кричали люди в форме», — вспомнила женщина.

Она добавила, что силовики требовали назвать пароль от телефона и «угрожали мужчине разными пытками», если тот его не сообщит.

«Я заглянула в квартиру, мужчина в наручниках, увидев меня, закричал, что на них (как поясняет Baza, в квартире вместе с Трифоновым находилась его невеста. — «Газета.Ru») напали, чтобы мы вызывали полицию. Он прокричал это несколько раз. Люди в форме тут же закрыли дверь, а что было дальше, я уже не видела», — заключила женщина.

После задержания, как писала Baza, главред издания не выходил на связь более 10 часов. В районе семи вечера 22 июля Telegram-канал сообщил, что Трифонов все это время находился в тонированном микроавтобусе во дворе здания СУ СК по ЦАО Москвы.

«После предыдущего поста с обращением адвоката с просьбой дать ответ, где же находится уже более 10 часов Глеб, главреда «Базы» и его невесту вывели из тонированного автобуса и завели в здание. Однако защиту к Глебу Трифонову и еще одной сотруднице издания пока так и не пускают», — добавило издание.

Адвокат журналиста впоследствии заявил о подготовке заявления о похищении человека в прокуратуру и жалобы на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

«Более 12 часов назад к главреду «Базы» Глебу Трифонову пришли силовики. С тех пор к нему не допускают защитника. В течение всего дня в СУ СК по ЦАО г. Москвы давали противоречивую информацию. То говорили, что Трифонов в здании, то отрицали это. То утверждали, что он находится в статусе свидетеля, то заявляли, что Глеб Трифонов с коллегой задержаны по подозрению в даче взятки. И постоянно заявляли, что «все по закону». При этом мы наблюдали манипуляции с перемещением Трифонова и его невесты то из здания СУ СК по ЦАО г. Москвы в тонированный микроавтобус, то из тонированного микроавтобуса в здание СУ СК по ЦАО г. Москвы», — прокомментировал Михальчик.

Защитник Трифонова добавил, что обычно следствие так долго не пускает адвокатов к задержанным по очень тяжелым статьям, например, по терроризму. Однако в этом случае речь идет о журналистах.

Что известно о деле Baza

Одновременно с задержанием главреда Baza силовики пришли с обыском в офис редакции. С журналистами, которые в тот момент находились на рабочем месте, также долго не было связи. Из редакции изъяли технику и документы. При этом правоохранители не поясняли сотрудникам Baza, с чем связаны следственные мероприятия.

В редакцию Baza пришли с обысками. С главредом и журналистами канала пока нет связи Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к главреду издания Глебу Трифонову... 22 июля 14:27

Впоследствии СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в отношении неустановленных полицейских. В ведомстве рассказали, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствие выявило факты незаконной передачи информации ограниченного доступа и дальнейшей ее публикации в одном из Telegram-каналов. СМИ уточнили, что именно в рамках этого дела и прошли обыски в редакции Baza, а также был задержан Глеб Трифонов.

СК РФ о задержании Трифонова и его коллеги сообщил только вечером 22 июля. Примерно тогда же официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании полицейских, которых подозревают в превышении полномочий.

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей. При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение», — отметила Волк.

Как уточнил «Ъ», вначале следственные мероприятия проводились по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Однако затем статью переквалифицировали, и фигурантами расследования стали сотрудники Baza, которые получали информацию от полицейских за незаконное вознаграждение (ст. 291 УК РФ). По данным издания, журналисты, которых допрашивали следователи, сообщили, что действительно приобретали информацию и видео за деньги, но речь не шла о происшествиях, а о спортивных или светских событиях.

ТАСС сообщил со ссылкой на адвокатов, что днем 23 июля полицейских доставили в Москву для следственных действий.