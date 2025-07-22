Главреда Telegram-канала Baza опрашивают на предмет доступа к полицейским сводкам

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова опрашивают на предмет доступа к полицейским сводкам. Об этом пишет RT, ссылаясь на источник.

«Эти события первоначально попадали в полицейские и медицинские сводки о происшествиях, которые формируются каждым отделом полиции ежедневно. Как к ним получали доступ журналисты «Базы» — вопрос, на который и пытается ответить следствие», — сказали каналу.

22 июля в офисе Telegram-канала Baza прошли обыски. Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. В данный момент связи с ним нет.

После этого сотрудники полиции пришли в офис редакции. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали, что после разглашения данных, информация распространялась в одном из каналов мессенджера Telegram. В рамках расследования были проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Силовики изъяли документы, имеющие причастность к расследованию.

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.