На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главреда Baza завели в зал суда для избрания меры пресечения

Главреда Baza Глеба Трифонова завели в зал Замоскворецкого суда
true
true
true

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова завели в зал Замоскворецкого суда в Москве. Как сообщили в Baza, обвинение просит заключить его под стражу.

Также появились кадры Трифонова из зала суда. На них он улыбается и благодарит журналистов, которые пришли его поддержать.

«Спасибо, ребят. Приятно», — приводит его слова Telegram-канал «Осторожно, новости».

Также, как пишет Telegram-канал SHOT, коллеги призвали Трифонова держаться. На что он им ответил: «Держусь!»

Кроме того, в суд доставили продюсера Baza Татьяну Лукьянову.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и в квартиру к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним не было несколько часов.

Позже стало известно, что Трифонова вместе с другими сотрудниками Baza отвезли в здание следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

По данным RT, главреда Baza опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.

Источники ТАСС также подтвердили, что обыски в редакции Baza cвязаны с делом о превышении должностных полномочий, которое возбудили в отношении полицейских из-за незаконной передачи данных для их последующей публикации.

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами