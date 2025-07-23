Главреда Baza завели в зал суда для избрания меры пресечения

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова завели в зал Замоскворецкого суда в Москве. Как сообщили в Baza, обвинение просит заключить его под стражу.

Также появились кадры Трифонова из зала суда. На них он улыбается и благодарит журналистов, которые пришли его поддержать.

«Спасибо, ребят. Приятно», — приводит его слова Telegram-канал «Осторожно, новости».

Также, как пишет Telegram-канал SHOT, коллеги призвали Трифонова держаться. На что он им ответил: «Держусь!»

Кроме того, в суд доставили продюсера Baza Татьяну Лукьянову.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и в квартиру к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним не было несколько часов.

Позже стало известно, что Трифонова вместе с другими сотрудниками Baza отвезли в здание следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

По данным RT, главреда Baza опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.

Источники ТАСС также подтвердили, что обыски в редакции Baza cвязаны с делом о превышении должностных полномочий, которое возбудили в отношении полицейских из-за незаконной передачи данных для их последующей публикации.

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.