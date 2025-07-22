Стало известно местонахождение главреда Baza Трифонова

Baza: главред Трифонов и другие сотрудники Baza находятся в здании СУ СК по ЦАО

Главный редактор Baza Глеб Трифонов вместе с другими сотрудниками издания находятся в здании следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал издания.

«Уголовное дело, по которому идет допрос, находится в ведении следователя Гаврилова», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в самом следственном управлении отрицают информацию о присутствии Трифонова и других сотрудников в здании.

По данным RT, главреда Baza опрашивают на предмет доступа к полицейским сводкам.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним до сих пор нет. Как и с сотрудниками, которые находятся в офисе издания. По данным Baza, правоохранители не объясняют, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции.