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Сотрудники Baza раскрыли детали обыска в их редакции

Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе Baza
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Shamil Zhumatov/Reuters

Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе Telegram-канала Baza. Об этом сообщается в паблике издания.

Отмечается, что двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Еще одну сотрудницу Baza увезли в отделение полиции, перед этим забрав у нее всю технику.

Местонахождение главного редактора издания Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет, говорится в публикации.

Отмечается, что журналистам не говорят суть предъявленных к ним претензий. В Baza предположили, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских.

Утром 21 июля силовики пришли с обыском в офис Telegram-канала Baza. Также полиция и ОМОН нагрянули в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. Соседи рассказали, что Трифонова увезли в неизвестном направлении. Коллеги, родственники и адвокаты не могут установить его местоположение.

По данным источников ТАСС, обыски в редакции Baza cвязаны с делом о превышении должностных полномочий, которое возбудили в отношении полицейских из-за незаконной передачи данных для их последующей публикации.

Ранее силовики провели обыски у вице-губернатора Брянской области.

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