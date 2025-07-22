Названа причина обысков в офисе Telegram-канала Baza

ТАСС: обыски в редакции Baza cвязаны с делом о превышении полномочий

Обыски в редакции Telegram-канала Baza cвязаны с делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении полицейских, из-за незаконной передачи данных для их последующей публикации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники.

«Обыски в редакции Baza связаны с делом в отношении полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу», — сказали агентству.

22 июля в офисе Telegram-канала Baza прошли обыски. Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. В данный момент связи с ним нет.

После этого сотрудники полиции пришли в офис редакции. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали, что после разглашения данных, информация распространялась в одном из каналов мессенджера Telegram. В рамках расследования были проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Силовики изъяли документы, имеющие причастность к расследованию.

Ранее силовики провели обыски у вице-губернатора Брянской области.