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Журналистов Baza привезли в суд по делу о взятке

В Москве доставили в суд главреда Baza Трифонова и продюсера Лукьянову
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Telegram-канал Baza

В Замоскворецкий районный суд Москвы доставили главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову, подозреваемых в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Обвиняемые Трифонов и Лукьянова доставлены в Замоскворецкий суд, где будет рассмотрено ходатайство СК об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса. В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.

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