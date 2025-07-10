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Появилось фото с открытым гробом на прощании со Старовойтом

SHOT: прощание с экс-главой Минтранса РФ Старовойтом проходит с открытым гробом
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Прощание с бывшим министром транспорта России и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом проходит с открытым гробом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав фотографию из церемониального зала.

На снимке можно увидеть сам гроб из темного дерева, обшитый внутри светлой тканью. На гробе и вокруг него много белых роз.

По данным канала, территория вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где проходит церемония, оцеплена. На объекте замечено много сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускают только по спискам.

Прощание со Старовойтом проходит 10 июля в ЦКБ в Москве. Проститься с экс-главой Минтранса РФ пришли более десятка членов правительства. В их числе вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, а также новый министр транспорта России Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.

Известно, что Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

7 июля тело экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли в кустах на парковке в Одинцово. По версии следствия, он покончил с собой.

Незадолго до этого вышел указ президента РФ об увольнении Старовойта с поста главы Минтранса. Причины его отставки не назывались, однако позже появилась информация, что чиновнику грозило до 20 лет колонии из-за незаконной деятельности в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Ранее психиатр объяснил причину самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта.

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