Нового главу Минтранса РФ заметили на церемонии прощания со Старовойтом

Новый министр транспорта России Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом. Об этом пишет РИА Новости.

Прощание с экс-министром Старовойтом проходит 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

Известно, что похороны состоятся 11 июля в Санкт-Петербурге. Бывший глава Минтранса упокоится на Смоленском кладбище.

7 июля тело экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли в кустах на парковке в Одинцово. По версии следствия, он покончил с собой.

Незадолго до этого был опубликован указ президента РФ о снятии Старовойта с поста главы Минтранса. Причины его отставки не назывались, однако позже появилась информация, что чиновнику грозило до 20 лет лишения свободы из-за незаконной деятельности в Курской области, которую он ранее возглавлял.

8 июля российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России.

Ранее психиатр объяснил причину самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта.