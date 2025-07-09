Названы дата и место похорон экс-главы Минтранса Старовойта

Бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта, покончившего с собой, похоронят в Санкт-Петербурге 11 июля. Об этом сообщил источник ТАСС.

«В пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище», — рассказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что прощание с экс-министром Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

7 июля экс-министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым на парковке в Одинцово. Его тело обнаружили в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Незадолго до этого был опубликован указ президента России об увольнении Старовойта с должности главы Минтранса. Причины его отставки не назывались, однако позже появилась информация, что чиновнику грозило до 20 лет лишения свободы из-за незаконной деятельности в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Чем занимался Роман Старовойт до того, как стал министром транспорта России, и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психиатр объяснил причину самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта.