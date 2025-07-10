Члены правительства попрощались со Старовойтом

Более десятка членов кабмина приехали в больницу для прощания со Старовойтом

Более десятка из 31 члена правительства России приехали в Центральную клиническую больницу в Москве, чтобы проститься с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом, покончившим с собой 7 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Попрощаться со Старовойтом пришли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, главы Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов и другие.

Церемония прощания продолжается. На месте остается новый глава Минтранса — Андрей Никитин. Он принимает соболезнования и общается с пришедшими проститься со Старовойтом.

Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что молодая возлюбленная Старовойта осталась без жилья после его смерти.