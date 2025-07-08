Психиатр объяснил причину самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта

Экс-министр транспорта Роман Старовойт мог покончить с собой из-за страха позора. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Страх перед наказанием — одна из самых частых причин [самоубийств], когда человек в таком возрасте сталкивается с непреодолимым кризисом. В данном случае это был бы огромный позор, что человек при таком статусе попадет в тюрьму. Очевидно, он решил поставить точку до того, как обрушится позор», — пояснил врач.

По словам Шурова, такие спортивные люди, как Роман Старовойт, с одной стороны имеют более крепкую психику, а с другой — обладают железной волей принимать жесткие решения. В Курске своего бывшего губернатора граждане даже прозвали «Железным человеком» за участие в спортивном супермарафоне Ironman. Старовойт преодолел всю дистанцию супермарафона наравне с триатлетами из разных стран.

close Нина Зотина/РИА Новости

«Видимо, когда он понял, что других вариантов, кроме тюрьмы, для него не будет, то решил снять все вопросы», — заключил психиатр.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает Следственный комитет РФ, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области.

Ранее юрист рассказал, кому достанется премиальная Tesla Старовойта.