Совфед назначил нового зампреда Верховного суда России

Совет Федерации назначил Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее кандидатура Крупнова была поддержана комитетом Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

На сайте Верховного суда указано, что Крупнов родился в городе Владимире в 1965 году. В 2007 году он занял должность судьи Верховного суда РФ. В 2014 году Крупнов стал председателем судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС.

В мае сообщалось, что судья Конституционного суда РФ Людмила Жаркова может стать заместителем председателя инстанции, ее кандидатуру вынес на рассмотрение Совета Федерации президент страны Владимир Путин.

В апреле не стало зампредседателя КС Сергея Маврина, который занимал пост с 2009 года.

В том же месяце Путин назначил нового полномочного представителя президента в Конституционном суде. Им стал Дмитрий Мезенцев, который ранее занимал пост госсекретаря Союзного государства. На этой должности он сменил бывшего министра юстиции Александра Коновалова, который 16 апреля был назначен судьей КС.

Ранее председатель Конституционного суда Зорькин выказался о проблеме коррупции.