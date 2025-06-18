На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед назначил нового зампреда Верховного суда России

Совфед назначил Крупнова на должность зампреда Верховного суда России
close
Верховный Суд России

Совет Федерации назначил Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее кандидатура Крупнова была поддержана комитетом Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

На сайте Верховного суда указано, что Крупнов родился в городе Владимире в 1965 году. В 2007 году он занял должность судьи Верховного суда РФ. В 2014 году Крупнов стал председателем судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС.

В мае сообщалось, что судья Конституционного суда РФ Людмила Жаркова может стать заместителем председателя инстанции, ее кандидатуру вынес на рассмотрение Совета Федерации президент страны Владимир Путин.

В апреле не стало зампредседателя КС Сергея Маврина, который занимал пост с 2009 года.

В том же месяце Путин назначил нового полномочного представителя президента в Конституционном суде. Им стал Дмитрий Мезенцев, который ранее занимал пост госсекретаря Союзного государства. На этой должности он сменил бывшего министра юстиции Александра Коновалова, который 16 апреля был назначен судьей КС.

Ранее председатель Конституционного суда Зорькин выказался о проблеме коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами