Путин назначил полномочного представителя в Конституционном суде

Дмитрий Мезенцев назначен полпредом президента в Конституционном суде (КС РФ) указом Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мезенцев ранее занимал пост госсекретаря Союзного государства. На этой должности он сменил бывшего министра юстиции Александра Коновалова, который 16 апреля был назначен судьей Конституционного суда.

Дмитрий Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде. В 2013-2015 годах он занимал должность генсека Шанхайской организации сотрудничества. В апреле 2019 года он возглавил российскую дипмиссию в Белоруссии, а в марте 2021 года стал госсекретарем Союзного государства.

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