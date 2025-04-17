Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил полномочного представителя в Конституционном суде

Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в КС
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Дмитрий Мезенцев назначен полпредом президента в Конституционном суде (КС РФ) указом Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мезенцев ранее занимал пост госсекретаря Союзного государства. На этой должности он сменил бывшего министра юстиции Александра Коновалова, который 16 апреля был назначен судьей Конституционного суда.

Дмитрий Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде. В 2013-2015 годах он занимал должность генсека Шанхайской организации сотрудничества. В апреле 2019 года он возглавил российскую дипмиссию в Белоруссии, а в марте 2021 года стал госсекретарем Союзного государства.

Накануне президент утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти.

Ранее Путин назначил нового посла в Черногории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами