Коновалова освободили от должности полпреда президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Коновалова от должности полномочного представителя главы государства в Конституционном суде РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение связано с переходом Коновалова на должность судьи КС РФ.

Александр Коновалов с 2008 по 2020 год занимал пост министра юстиции России. Затем стал полномочным представителем президента России в Конституционном суде. В апреле 2025 года стало известно, что его кандидатуру рассматривают на пост судьи КС.

1 апреля не стало зампреда Конституционного суда России Сергея Маврина. Как отмечал «Коммерсантъ», после этого в составе КС осталось всего 8 членов из 11, а это минимальное число, при котором суд сохраняет правомочность.

Ранее Конституционный суд вступился за сочинских садоводов, у которых массово изъяли участки.