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Путин предложил кандидата на пост зампредседателя Конституционного суда

Путин предложил назначить Людмилу Жаркову зампредседателя Конституционного суда
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Судья Конституционного суда РФ Людмила Жаркова может стать заместителем председателя инстанции, ее кандидатуру вынес на рассмотрение Совета Федерации президент страны Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента РФ В. В. Путина о назначении на должность заместителя председателя Конституционного суда РФ судьи <...> Жарковой Людмилы Михайловны», — рассказал Клишас.

Он уточнил, что комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит кандидатуру Жарковой 3 июня, а на следующий день может состояться заседание верхней палаты парламента, на котором судью могут утвердить в новой должности.

В апреле не стало зампредседателя КС Сергея Маврина, который занимал пост с 2009 года.

В том же месяце Путин назначил нового полномочного представителя президента в Конституционном суде. Им стал Дмитрий Мезенцев, который ранее занимал пост госсекретаря Союзного государства. На этой должности он сменил бывшего министра юстиции Александра Коновалова, который 16 апреля был назначен судьей КС.

Ранее председатель Конституционного суда Зорькин выказался о проблеме коррупции.

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