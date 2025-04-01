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Умер зампред Конституционного суда России Сергей Маврин

На 74-м году жизни умер зампред Конституционного суда России Сергей Маврин
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

На 74-м году жизни скончался зампред Конституционного суда России Сергей Маврин. Об этом сообщила пресс-служба КС.

«Первого апреля 2025 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Петрович Маврин», — говорится в сообщении.

Причина его смерти не разглашается.

В феврале 2005 года Маврин стал судьей Конституционного суда, а с 2009 года был назначен на должность зампреда КС РФ. Также в течение 13 лет он возглавлял кафедру трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете и был замом декана юридического факультета. Десять лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ), входящей в систему ООН.

30 марта стало известно о смерти замглавы администрации Архангельской области Владимира Ананьева. Он скончался прямо во время хоккейного матча команды правительства региона против Т-54, этот трагический момент попал в прямой эфир.

Ананьева не стало в возрасте 66 лет. На 19-й минуте игры он пытался зацепить клюшкой противника, но не удержал равновесие и упал. После он перевернулся на живот и потерял сознание. Судья вызвал медиков, чиновника экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее бывший председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев умер на следующий день после своего юбилея.

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