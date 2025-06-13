Две израильские авиалинии выводят самолеты из страны

Израильские авиакомпании El Al и Arkia выводят самолеты из страны. Об этом пишет Reuters.

В авиапарке El Al находится 48 самолетов Boeing. Компания Arkia сейчас располагает восемью воздушными судами и закупила еще десять бортов.

Решение об эвакуации самолетов принято флагманскими израильскими авиаперевозчиками на фоне операции Израиля против Ирана. Ранее аэропорт Бен-Гурион был закрыт до нового уведомления. Перед этим из него вылетел борт первых лиц Израиля «Крыло Сиона».

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Позже правительство Исламской Республики сделало заявление, в котором пообещало дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Как сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, он дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответных ударов по Израилю.

Ранее хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион с помощью баллистических ракет.