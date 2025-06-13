Самолет «Крыло Сиона» вылетел из Тель-Авива

Официальный самолет премьер-министра и президента Израиля «Крыло Сиона» вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Куда направляется самолет первых лиц Израиля и кто находится на борту — неизвестно.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

Позднее сообщалось, что Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов.

Официальный представитель генштаба Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи. заявил, что Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником Израиля в ударах по исламской республике.

Ранее цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану.