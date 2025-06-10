Хуситы заявили об ударе по аэропорту в Израиле

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион с помощью баллистических ракет

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар двумя баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом в Telegram-канале заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, одна из ракет «попала прямо» по территории воздушной гавани.

В ночь на 3 июня Сариа заявлял, что хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион при помощи баллистической ракеты. Он утверждал, что операция «успешно достигла своей цели», работа воздушной гавани была приостановлена в результате атаки.

В мае в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве вводили временные ограничения работы из-за падения осколков после попытки армии Израиля перехватить йеменскую ракету.

В последние месяцы хуситы периодически атакуют этот израильский аэропорт. В ответ на одну из этих атак военные Израиля ударили по трем портам в Йемене.

Ранее сообщалось, что хуситы намерены установить блокаду израильского порта Хайфа.