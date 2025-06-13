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Правительство Ирана пообещало жесткий ответ на атаку Израиля

Правительство Ирана: Тегеран жестко ответит на израильскую атаку на республику
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Majid Asgaripour/Reuters

Тегеран намерен дать жесткий ответ на атаку израильской армии на объекты Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства исламской республики.

«Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты — террористы и агрессоры. <...> Без всяких внутренних разногласий <…> мы дадим жесткий ответ», — говорится в заявлении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

После атаки мировые цены на нефть резко пошли вверх.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.

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