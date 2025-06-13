Правительство Ирана пообещало жесткий ответ на атаку Израиля

Тегеран намерен дать жесткий ответ на атаку израильской армии на объекты Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства исламской республики.
«Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты — террористы и агрессоры. <...> Без всяких внутренних разногласий <…> мы дадим жесткий ответ», — говорится в заявлении.
13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.
После атаки мировые цены на нефть резко пошли вверх.
Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.