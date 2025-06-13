Верховный лидер Ирана сделал заявление после атаки Израиля

Хаменеи заявил о свободе действий армии Ирана в вопросе ответа на атаку Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам после атаки Израиля на Исламскую Республику. Об этом пишет агентство Mehr.

По его словам, «могущественная рука» иранских войск не оставит действия еврейского государства безнаказанными.

«Этим преступлением сионистский режим (Израиль — «Газета.Ru») уготовил себе горькую и мучительную судьбу — и он, несомненно, ее получит», — сказал Хаменеи.

Он добавил, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Иране не стало нескольких ученых и командиров.

Как пишет агентство Fars, также верховный лидер Исламской Республики заявил, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны еврейского государства.

В ночь на 13 июня в Израиле объявили о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA сообщило, что на территории атомного объекта Ахмади Рошан в городе Натанз в центральном Иране произошел взрыв. Никаких признаков утечки радиации на месте происшествия зафиксировано не было, передает ТАСС.

Ожидается, что израильская операция против Исламской Республики продлится несколько дней. Telegram-канал «Дежурный по Израилю» написал, что Иран пока не ответил на атаки.

Ранее журналисты назвали примерное число пострадавших при атаке Израиля на столицу Ирана.