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Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной

Власти Израиля закрыли небо после объявления о начале операции против Ирана
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Nir Elias/Reuters

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной после объявления о начале операции против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Израиля Мири Регев.

Уточняется, что меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.

Кроме того, министр обороны Израиля Исраэль Кац после удара по Ирану объявил чрезвычайное положение, страна ожидает ответной атаки с использованием ракет и беспилотников.

Как передает ТАСС, израильская армия распространила экстренное предупреждение для жителей, что с 03:00 мск по встрей стране отменены учеба, работа предприятий и собрания.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по ядерной проблеме. Переговоры между странами должны были состояться 15 июня.

По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.

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Конфликт Ирана и Израиля
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