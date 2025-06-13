Власти Израиля закрыли небо после объявления о начале операции против Ирана

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной после объявления о начале операции против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Израиля Мири Регев.

Уточняется, что меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.

Кроме того, министр обороны Израиля Исраэль Кац после удара по Ирану объявил чрезвычайное положение, страна ожидает ответной атаки с использованием ракет и беспилотников.

Как передает ТАСС, израильская армия распространила экстренное предупреждение для жителей, что с 03:00 мск по встрей стране отменены учеба, работа предприятий и собрания.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по ядерной проблеме. Переговоры между странами должны были состояться 15 июня.

По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.