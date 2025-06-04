Похищенный на Ярославском вокзале блогер регулярно выкладывал фото с известными людьми

Блогер и предприниматель Арег Щепихин, который был похищен на Ярославском вокзале в Москве, регулярно публиковал в своих социальных сетях фотографии с известными людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Помимо прочих — помощник президента России Владимир Мединский, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, актриса Анна Хилькевич, певица Люся Чеботина, фигуристка Евгения Медведева, блогер Валя Карнавал и многие другие.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Позже сообщалось, что в районе Киевского шоссе в Москве полицейские задержали автомобиль с номерами АМР, на котором от Ярославского вокзала увезли Щепихина. По имеющейся информации, правоохранители не нашли его в салоне.

По данным Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал в соцсетях видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.