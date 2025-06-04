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Общество
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Стало известно о задержании автомобиля с похитителями мужчины в Москве

SHOT: полицейские задержали автомобиль, на котором похитили мужчину в Москве
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В районе Киевского шоссе в Москве полицейские задержали автомобиль с номерами АМР, на котором от Ярославского вокзала увезли похищенного Арега Щепихина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, предварительно, в салоне находятся водитель и два пассажира. Есть ли в машине сам похищенный мужчина — пока неизвестно.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

По данным Telegram-канала Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее в Новосибирске мужчины увезли девушку на авто и избили.

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