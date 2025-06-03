Названа причина похищения мужчины в центре Москвы

Причиной похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве, предварительно, стали записанные им видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, похищенного зовут Арег Самвелович Щ. Ранее 40-летний мужчина записывал такие видео, последнюю запись он опубликовал 2 июня. Также у Арега есть обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги.