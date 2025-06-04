Полиция не нашла похищенного на Ярославском вокзале мужчину

В ходе задержания черного автомобиля Mercedes, с помощью которого на Ярославском вокзале был похищен предприниматель Арег Щепихин, сотрудники полиции не нашли его в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, во время задержания бизнесмена в машине уже не было. Официально эта информация не подтверждена. Местонахождение похищенного пока неизвестно. На месте работает следственная группа.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

По информации Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

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