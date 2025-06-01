Стали известны подробности о разборе завалов автомобильного моста в Брянской области

РИА: развалы автомобильного моста в Брянской области будут разбирать всю ночь

Развалы обрушившегося из-за подрыва автомобильного моста в Брянской области будут разбирать всю ночь. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению.

По словам Богомаза, на месте разрушенной конструкции после полного разбора завалов и ликвидации остатков опор будет построен новый мост длиной 42 метра и шириной 12 м.

Сейчас движение у места подрыва моста на дороге А-240 под Брянском полностью перекрыли.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву.

Ранее появилось видео со спасателями, работающими на месте подрыва моста под Брянском.