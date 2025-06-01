В Брянской области полностью перекрыли движение на участке автодороги А-240

Движение у места подрыва моста на дороге А-240 под Брянском полностью перекрыли

Движение всех видов транспортных средств на 32-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 в Брянской области ограничили после обрушения моста и крушения пассажирского поезда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

«Введено ограничение движения <...> на 32-м км автомобильной дороги <...> А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь», — рассказал источник агентства.

На этом фоне был организован объезд данного участка трассы. Машины и другие транспортные средства перенаправляют на автомобильные дороги регионального значения «Брянск — Новозыбков — Жирятино» и «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Выгоничи».

31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В тот момент под ним проезжал поезд, следовавший из Климова в Москву. Всего в поезде, один из вагонов которого оказался раздавлен, находились 388 пассажиров.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, переправа была подорвана. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.

По последним данным, в результате ЧП пострадал 71 человек — взрослые и дети. Еще семь граждан спасти не удалось. Сейчас в больницах находятся 44 раненых, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Брянской области по телефону обсудили обрушение моста и крушение поезда.