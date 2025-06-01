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Обрушившийся в Брянской области мост раздавил вагон проезжавшего под ним поезда

РИА Новости: вагон поезда Климов — Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

Один из вагонов поезда, на который обрушился мост в Брянской области, оказался раздавлен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов.

31 мая на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В тот момент под переправой проезжал пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Состав оказался завален различными конструкциями.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия пострадали трое детей и 66 взрослых. Госпитализация потребовалась 44 из них. При этом еще семь человек спасти не удалось.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что автомобильный мост рухнул в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. Telegram-канал Baza утверждает, что причиной ЧП стал подрыв опоры. Однако журналисты подчеркнули, что это только предварительная информация.

Пассажиров поезда Климов — Москва уже отправили из Брянска в столицу. Для этого был выделен резервный состав, который прибудет на Киевский вокзал примерно в 10:40 мск.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказался об обрушении моста в Брянской области.

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