Появилось видео со спасателями, работающими на месте подрыва моста под Брянском

МЧС РФ показало кадры аварийно-спасательных работ на месте ЧП в Брянской области

МЧС РФ опубликовало кадры аварийно-спасательных работ на месте подрыва автомобильного моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Видеозапись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

В том числе в записи показано, как сотрудники экстренных служб эвакуируют рухнувшие вместе с переправой транспортные средства.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд 31 мая. Состав, один из вагонов которого оказался раздавлен, следовал по маршруту Климов — Москва.

По последней информации, в результате ЧП пострадал 71 человек. Еще семь граждан спасти не удалось. В настоящее время в больницах находятся 44 раненых, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, переправа была подорвана. Впоследствии эту информацию подтвердили в Следственном комитете РФ. Сотрудники ведомства классифицировали произошедшее как теракт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин созвонился с главой Брянской области. Он выслушал доклад о принимаемых мерах в связи с обрушением моста.

Ранее в Государственной думе РФ назвали возможную цель подрыва моста в Брянской области.