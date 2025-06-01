На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Появилось видео со спасателями, работающими на месте подрыва моста под Брянском

МЧС РФ показало кадры аварийно-спасательных работ на месте ЧП в Брянской области

МЧС РФ опубликовало кадры аварийно-спасательных работ на месте подрыва автомобильного моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Видеозапись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

В том числе в записи показано, как сотрудники экстренных служб эвакуируют рухнувшие вместе с переправой транспортные средства.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд 31 мая. Состав, один из вагонов которого оказался раздавлен, следовал по маршруту Климов — Москва.

По последней информации, в результате ЧП пострадал 71 человек. Еще семь граждан спасти не удалось. В настоящее время в больницах находятся 44 раненых, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, переправа была подорвана. Впоследствии эту информацию подтвердили в Следственном комитете РФ. Сотрудники ведомства классифицировали произошедшее как теракт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин созвонился с главой Брянской области. Он выслушал доклад о принимаемых мерах в связи с обрушением моста.

Ранее в Государственной думе РФ назвали возможную цель подрыва моста в Брянской области.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами