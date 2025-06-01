Взорванный автомобильный мост в Брянской области нельзя восстановить

Обрушившийся в результате взрыва автомобильный мост в Брянской области не подлежит восстановлению. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, на месте разрушенной конструкции после полного разбора завалов и ликвидации остатков опор будет построен новый мост длиной 42 метра и шириной 12 м.

«Сейчас [специалисты] начнут разбор завалов дорожного полотна, чтобы почистить железнодорожные пути для движения», — рассказал чиновник.

До этого 11 пострадавших в Брянской области госпитализировали в московские больницы.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву.

Ранее в Брянской области объявили дни траура после трагедии с поездом.