Спасатели разрезали вагон, чтобы помочь пострадавшим при обрушении моста под Брянском

На месте обрушения моста в Брянской области работают спасатели. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что направили на место ЧП дополнительные силы, а также аварийно-спасательное оборудование и световые башни для ночных работ.

Life со ссылкой на SHOT уточняет, что спасателям пришлось разрезать развороченный вагон, чтобы вытащить оттуда пострадавших.

Поздно вечером 31 мая в регионе недалеко от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash сообщает, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». По предварительной информации, причиной обрушения моста стал подрыв опоры. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. Там организована работа экстренных служб, власти делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.