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Состав с пассажирами поезда, на который упал мост в Брянской области, прибыл в Москву

РИА: состав с пассажирами поезда Климов-Москва прибыл в Москву

Состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибыл на Киевский вокзал в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися на поезде №86 Климов - Москва, прибыл на Киевский вокзал в Москве»‎, — сказано в статье.

Как писало агентство ранее, на вокзале раненых ждут шесть карет скорой медицинской помощи. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавших детей доставят на лечение в столичные клиники.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что по последним данным пострадал 71 человек. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.

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