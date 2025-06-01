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Общество
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Стало известно состояние пострадавшего в Брянской области ребенка

Пострадавший в Брянской области ребенок госпитализирован в РДКБ Минздрава РФ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Четырехлетний ребенок, получивший травмы в результате обрушения моста в Брянской области, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе больницы.

«Ребенка реанимобилем вместе с мамой доставили в РДКБ в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

По данным РДКБ, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей головы.

Врачи также сообщили, что мальчик находится в сознании, может говорить, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. Лечение ребенок будет проходить в нейрохирургическом отделении. Вся необходимая специализированная и высокотехнологичная медпомощь пациенту оказывается в полном объеме.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. Оба крушения Следственный комитет РФ назвал терактами. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня. Как произошедшее повлияет на ход мирных переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что во время движения поезда «произошел подрыв моста».

В поезде было 388 пассажиров, по предварительной информации в результате происшествия пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что 27 человек отпустили домой, а 44 остались в медучреждениях. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее Захарова заявила о злорадстве Киева после крушений в Курской и Брянской областях.

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