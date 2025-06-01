На месте повреждения путей в Брянской области нашли взрывчатку

На месте повреждения железнодорожных путей на участке Унеча — Жеча в Брянской области обнаружили взрывные устройства. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Павел Мельник.

По его словам, один из снарядов разорвался и повредил пути, второй не сдетонировал. Сейчас на месте происшествия работают саперы.

Неизвестные подорвали ж/д пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области 1 июня. По данным Telegram-канала 112, в это время там проезжал путеизмерительный поезд. Сообщается, что состав повреждений не получил, пострадавших нет.

Позже в пресс-службе Московской железной дороги подтвердили информацию о повреждении путей. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на этом участке было приостановлено.

До этого сообщалось о двух других ЧП с поездами в Брянской и Курской областях. Поздно вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста, из-за чего пассажирский состав сошел с рельсов. Пострадали более 70 человек, еще семь не удалось спасти.

В ночь на 1 июня произошло обрушение моста в Курской области. В этот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на автомобильную дорогу.

Следственный комитет Россииквалифицировал случившееся как теракт.

Ранее Захарова поразилась «адской радости» Украины из-за подрыва мостов в РФ.