Московская железная дорога сообщила о новом повреждении путей в Брянской области

На железнодорожном участке Унеча — Жеча Брянской области нашли повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути», — отметили в компании.

Утверждений о том, что это был подрыв, пока нет. В пресс-службе добавили, что пострадавших нет. Тем не менее движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на этом участке не осуществляется.

Telegram-канал «112» утверждал, что неизвестные подорвали железнодорожный путь на этом перегоне. В это время там проезжал путеизмерительный поезд, но состав повреждений не получил.

Этой ночью сразу в двух российских регионах подорвали мосты. 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в Госдуме призвали «воспитывать людей» после подрывов мостов в Курской и Брянской областях.