Появилась информация о втором за сутки происшествии с поездом в Брянской области

По не подтвержденной информации, еще одно происшествие с поездом произошло в Брянской области. Об этом написал Telegram-канал 112.

По данным канала, час назад неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. Состав повреждений не получил, пострадавших нет.

Канал утверждает, что на месте уже работают экстренные службы, однако официальной информации от ведомств и властей не поступало.

Этой ночью сразу в двух российских регионах подорвали мосты. 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.