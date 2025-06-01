В Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле

Террористические акты в виде подрыва мостов в Брянской и Курской областях показывают, что России необходимо решить задачи, поставленные перед началом СВО. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, подрывы мостов спланированы с учетом графика политических контактов России и Украины в Стамбуле и направлены на то, чтобы сорвать их.

«Если речь идет о нашей переговорной позиции, то эти террористические акты показывают, что она правильная и ее надо стараться максимально реализовывать. Но здесь все зависит не только от нас, но и от тех, с кем мы сейчас пытаемся возобновить политический диалог», — заявил Климов.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Также в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в Госдуме призвали «воспитывать людей» после подрывов мостов в Курской и Брянской областях.