Глава Минздрава доложил Путину о помощи пострадавшим при ЧП в Брянской области

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мурашко доложил главе государства о принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области», — сказал он.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.