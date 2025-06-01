Опубликовано одно из первых видео с места обрушения моста в Брянской области

В сети опубликовали одно из первых видео очевидцев обрушения моста под Брянском

В сети опубликовали одно из первых видео очевидцев обрушения моста на поезд в Брянской области. Ролик в своем Telegram-канале разместило РИА Новости.

На кадрах запечатлена обстановка в первые минуты после происшествия: обвалившееся дорожное полотно и поднимающиеся из провала клубы пыли.

По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек, в том числе трое детей. По оперативным данным, семь человек не выжили.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.