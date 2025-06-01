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Общество
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Число пострадавших после обрушения моста в Брянской области выросло

Богомаз: количество пострадавших после обрушения моста составляет 66 человек
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Telegram-канал «НОВОСТИ БРЯНСКА»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в настоящее время количество пострадавших после обрушения моста на пассажирский поезд составляет 66 человек, в числе которых трое детей.

По словам главы региона, трое пострадавших пребывают в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.

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