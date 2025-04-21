В РПЦ рассказали о роли Франциска в развитии контактов католиков с московским патриархатом

Контакты Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви в последние годы развивались активно на всех уровнях, личность папы Франциска сыграла в этом процессе существенную роль. Об этом рассказал секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) в беседе с ТАСС.

«‎Стороны взаимодействовали по широкому спектру вопросов, включая сотрудничество в гуманитарной сфере. Личность папы Франциска в развитии такого сотрудничества имела существенное значение», — сказал он.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет. Состояние понтифика значительно ухудшилось минувшей ночью, хотя накануне он успел обратиться с традиционном пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля Франциск встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

14 февраля папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, на время его даже подключали к искусственной вентиляции легких. Эта болезнь сильно сказалась на здоровье понтифика. Вэнс, рассказывая о последней встрече с Франциском, заявил, что тот был «очевидно очень болен».

Итальянская газета Corriere della Sera писала, что возможной причиной смерти папы Римского мог стать инсульт.

Ранее стало известно, когда пройдет обряд констатации смерти папы Римского.