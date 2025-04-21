Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ рассказали о роли Франциска в развитии контактов католиков с московским патриархатом

РПЦ: личность Франциска играла большую роль в контактах РПЦ с католиками
close
Alessandro Bianchi/Reuters

Контакты Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви в последние годы развивались активно на всех уровнях, личность папы Франциска сыграла в этом процессе существенную роль. Об этом рассказал секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) в беседе с ТАСС.

«‎Стороны взаимодействовали по широкому спектру вопросов, включая сотрудничество в гуманитарной сфере. Личность папы Франциска в развитии такого сотрудничества имела существенное значение», — сказал он.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет. Состояние понтифика значительно ухудшилось минувшей ночью, хотя накануне он успел обратиться с традиционном пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля Франциск встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

14 февраля папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, на время его даже подключали к искусственной вентиляции легких. Эта болезнь сильно сказалась на здоровье понтифика. Вэнс, рассказывая о последней встрече с Франциском, заявил, что тот был «очевидно очень болен».

Итальянская газета Corriere della Sera писала, что возможной причиной смерти папы Римского мог стать инсульт.

Ранее стало известно, когда пройдет обряд констатации смерти папы Римского.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами