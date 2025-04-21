Названа возможная причина смерти папы Римского Франциска

Возможной причиной смерти папы Римского Франциска мог стать инсульт. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Официально эта версия пока не подтверждена. Ожидается, что заявление Святого Престола будет выпущено через несколько часов.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет. Состояние понтифика значительно ухудшилось минувшей ночью, хотя накануне он успел обратиться с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля Франциск встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

14 февраля папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, на время его даже подключали к искусственной вентиляции легких. Эта болезнь сильно сказалась на здоровье понтифика.

Вэнс, рассказывая о последней встрече с Франциском, заявил, что тот был «очевидно очень болен».

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского.