Состояние папы Римского стабилизировалось, но остается тяжелым

Состояние папы Римского Франциска стабилизировалось, искусственная вентиляция легких ему больше не нужна. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

«Папе не требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких (дыхание поддерживается через маску, без введения пластиковой трубки в трахею), а только высокопоточная кислородная терапия», — говорится в заявлении.

Согласно тексту документа, у понтифика нет лихорадки, но прогноз остается острожным из-за сложной клинической картины. Утром он смог поучаствовать в мессе вместе с теми, кто заботится о нем во время нахождения в больнице, а затем чередовал отдых с молитвой.

4 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд. 22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

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