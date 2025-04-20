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Папа Римский Франциск в Пасху назвал условие для наступления мира

Папа Римский Франциск: мир невозможен без разоружения
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Мира на земле нельзя достичь без разоружения, а стремление защищаться не должно перерастать в гонку вооружений. Об этом заявил папа Римский Франциск во время традиционного пасхального послания, пишет ТАСС.

«Никакой мир невозможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений», — сказал понтифик в послании.

Он также напомнил, что любой вооруженный конфликт затрагивает мирное население и разрушает школы и больницы. Франциск призвал к миру на Святой Земле, где в этом году Пасху отмечают одновременно католики и православные.

Понтифик выразил сочувствие страдающим христианам в Палестине и Израиле. Также он призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии и воззвал к миру на Украине.

До этого американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальной службы из храма Христа Спасителя в Москве назвал Киев частью России. Ошибка была замечена в бегущей строке эфира. Спустя некоторое время ее исправили.

Ранее Путин поздравил православных россиян с Пасхой.

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